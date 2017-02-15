Пять человек пострадали в аварии на трассе Екатеринбург - Пермь

Сообщается, что столкновение Hyundai Solaris и Niva Chevrolet случилось недалеко от Ачита. На место аварии был направлен пожарный расчёт, а помощь пострадавшим оказывали медики из центра медицины катастроф.



Что касается обстоятельств аварии: известно, что 52-летний водитель Niva стал совершать опасный обгон. Он не убедился в безопасности проезда и на встречной полосе столкнулся с иномаркой. Оба водителя и три пассажира из Niva Chevrolet были доставлены в больницу.



Также начальник пресс-службы полиции региона Валерий Горелых сообщил об еще одном ДТП в районе Нижних Серег: женщина на Audi скончалась после столкновения с грузовиком MAN.