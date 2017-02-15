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Сотрудник ломбарда пострадал в результате нападения в Екатеринбурге (ВИДЕО)

15 февраля 2017, 11:30Добавить новость
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В Екатеринбурге на улице Бардина произошло нападение на ломбард. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент совершения правонарушения. Неизвестный мужчина сначала общался с кассиром, просил показать что-то с витрины, потом начал вести себя агрессивно, нанес продавцу удары каким-то предметом, спрятанным в пакет.

Между сотрудником скупки и злоумышленником завязалась драка, в ходе которой, как сообщает Е1, нападавший был вынужден ретироваться.

На место происшествия были вызваны полицейские и медики. Сотрудник ломбарда получил черепно-мозговую травму, ему предстоит пройти медицинское обследование.

Видео: E1.RU
© TagilCity.ru
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