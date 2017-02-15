Сотрудник ломбарда пострадал в результате нападения в Екатеринбурге (ВИДЕО)

В Екатеринбурге на улице Бардина произошло нападение на ломбард. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент совершения правонарушения. Неизвестный мужчина сначала общался с кассиром, просил показать что-то с витрины, потом начал вести себя агрессивно, нанес продавцу удары каким-то предметом, спрятанным в пакет.
Между сотрудником скупки и злоумышленником завязалась драка, в ходе которой, как сообщает Е1, нападавший был вынужден ретироваться.
На место происшествия были вызваны полицейские и медики. Сотрудник ломбарда получил черепно-мозговую травму, ему предстоит пройти медицинское обследование.
Видео: E1.RU