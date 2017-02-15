Стая собак терроризирует жителей ГГМ в Нижнем Тагиле (ФОТО)

4 февраля шли мы с ребенком и подругой от репетитора по двору школы №69. И нас нагнала стая собак, штук 10. Собаки были очень большие. Это было ужас как страшно. Они нас окружили, обнюхали и ушли назад, -- описала пережитое тагильчанка Любовь.

Написав о собачьей стае в социальной сети, женщина от других родителей узнала, что во дворе этой школы уже был инцидент с участием собак и пожилой женщины:

Бабушку одного ребенка за рукав на школьном дворе собака кусала, -- поделилась тагильчанка.

Конечно, можно сказать, что ничего страшного не произошло — тагильчанка и её ребенок не получили физических повреждений. Однако теперь ребенок сидит дома, идти играть на улицу он боится. Схожие чувства испытывает и его мама, ведь собаки продолжают патрулировать район:

Собаки бегают по двору. Ребенок боится их и один гулять не ходит. В садик ходить страшно. Сегодня (14 февраля) шла из магазина, и они меня опять окружили, -- рассказала Любовь.

Это не единственное подобное происшествие в Нижнем Тагиле. Недавно жители Красного Камня сообщили о нападении собак на женщину с ребёнком. А на ГГМ большая стая собак вторглась на территорию детского сада.