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Новости Нижнего Тагила

Стая собак терроризирует жителей ГГМ в Нижнем Тагиле (ФОТО)

15 февраля 2017, 15:20Добавить новость
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В Нижнем Тагиле всё больше жителей беспокоит проблема бездомных собак. Особенно это актуально для микрорайонов, расположенных по окраинам города. Так, недавно на ГГМ тагильчанка с ребенком были напуганы внезапным вниманием к ним стаи собак.

4 февраля шли мы с ребенком и подругой от репетитора по двору школы №69. И нас нагнала стая собак, штук 10. Собаки были очень большие. Это было ужас как страшно. Они нас окружили, обнюхали и ушли назад, -- описала пережитое тагильчанка Любовь.

 

Написав о собачьей стае в социальной сети, женщина от других родителей узнала, что во дворе этой школы уже был инцидент с участием собак и пожилой женщины:

 

Бабушку одного ребенка за рукав на школьном дворе собака кусала, -- поделилась тагильчанка.

 

Конечно, можно сказать, что ничего страшного не произошло — тагильчанка и её ребенок не получили физических повреждений. Однако теперь ребенок сидит дома, идти играть на улицу он боится. Схожие чувства испытывает и его мама, ведь собаки продолжают патрулировать район:

 

Собаки бегают по двору. Ребенок боится их и один гулять не ходит. В садик ходить страшно. Сегодня (14 февраля) шла из магазина, и они меня опять окружили, -- рассказала Любовь.

 

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Это не единственное подобное происшествие в Нижнем Тагиле. Недавно жители Красного Камня сообщили о нападении собак на женщину с ребёнком. А на ГГМ большая стая собак вторглась на территорию детского сада.

© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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Комментарии (1)
д-р Фауст 15.02.2017 15:51:31 #
Не скормить ли этим милым собачкам городских зоофилов? Вместе с администрацией.
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