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Новости Нижнего Тагила

Укравшие металлолом на 6 млн рублей сотрудники завода осуждены на 4 года в Екатеринбурге

15 февраля 2017, 11:49Добавить новость
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Суд Екатеринбурга накануне вынес решение в отношении четырех мужчин, обвиняемых по чч. 2, 3, 4 ст. 158 УК РФ. Суд установил, что один из осужденных, работая водителем в ЗАО «УМЕКОН», вступил в преступный сговор с другим осужденным. Мужчины разработали и осуществили план по тайному хищению имущества с территории предприятия.

В общей сложности злоумышленники похитили металлоконструкции на сумму около 6 млн. руб. Металл мужчины сдавали в скупку. Содействие хищению оказывали еще двое товарищей похитителей, работающих на том же предприятии, которые также получили наказание. 

Всем мужчинам, как сообщает прокуратура Свердловской области, назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.
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