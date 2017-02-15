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Новости Нижнего Тагила

Замаскированное под игрушку взрывное устройство взорвалось в руках у мужчины в Черноисточинске (ФОТО)

15 февраля 2017, 18:45Добавить новость
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Безобидная на вид находка стала причиной травмы обеих кистей у жителя Черноисточинска. По словам пострадавшего, у него в руках взорвалась найденная им кукла. На лечение может уйти несколько месяцев.

Кукла лежала в сугробе. Мужчина увидел её, когда возвращался домой из магазина. Он решил подобрать её и переложить на видное место, чтобы местные дети могли её заметить и взять себе для игр. Поднимая её, он успел подумать, что для игрушки вес находки слишком велик:

 

«Там забор такой железный. Думаю, повешу, там пойдут с садика, со школы, подберут. Взял, ещё удивился, чего она такая тяжелая — пластмассовая... И всё. Хлопок. У меня мешок выпал. Я с перепугу мешок одел — кровь хлещет», -- рассказал потерпевший телеканалу «Телекон».

 

Руки мужчины были серьёзно травмированы — помимо рваных ран у него были сломаны несколько пальцев и одна из костей ладони. Первую помощь пострадавшему оказал сосед, затем черноисточинец был госпитализирован в Нижний Тагил.

 

полиция,Черноисточинск,взрыв,травма,кисть,кисти рук,взрывное устройство,кукла,игрушкаКадр из видео телекомпании «Телекон»

 

Сотрудники полиции по кровавым следам нашли место происшествия и изъяли оттуда фрагменты газового баллончика, изоленты и спичек. Теперь им предстоит выяснить все обстоятельства этого происшествия.

В Нижнем Тагиле подобных инцидентов не отмечалось, но тагильчане периодически находят и порой приносят домой различные снаряды

© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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