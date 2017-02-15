Замаскированное под игрушку взрывное устройство взорвалось в руках у мужчины в Черноисточинске (ФОТО)

Кукла лежала в сугробе. Мужчина увидел её, когда возвращался домой из магазина. Он решил подобрать её и переложить на видное место, чтобы местные дети могли её заметить и взять себе для игр. Поднимая её, он успел подумать, что для игрушки вес находки слишком велик:

«Там забор такой железный. Думаю, повешу, там пойдут с садика, со школы, подберут. Взял, ещё удивился, чего она такая тяжелая — пластмассовая... И всё. Хлопок. У меня мешок выпал. Я с перепугу мешок одел — кровь хлещет», -- рассказал потерпевший телеканалу «Телекон».

Руки мужчины были серьёзно травмированы — помимо рваных ран у него были сломаны несколько пальцев и одна из костей ладони. Первую помощь пострадавшему оказал сосед, затем черноисточинец был госпитализирован в Нижний Тагил.

Сотрудники полиции по кровавым следам нашли место происшествия и изъяли оттуда фрагменты газового баллончика, изоленты и спичек. Теперь им предстоит выяснить все обстоятельства этого происшествия.



В Нижнем Тагиле подобных инцидентов не отмечалось, но тагильчане периодически находят и порой приносят домой различные снаряды.