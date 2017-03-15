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35-летний Екатеринбуржец предстанет перед судом по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней

15 марта 2017, 13:15Добавить новость
Екатеринбург,изнасилование,суд,уголовное дело,несовершеннолетняя,девушка,следственный комитет
Перед судом в Екатеринбурге предстанет 35-летний местный житель, обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетней. Как сообщает следственный комитет по Свердловской области, в 2010 году злоумышленник в подъезде жилого дома подкараулил и изнасиловал несовершеннолетнюю. С места преступления мужчина скрылся, было возбуждено уголовное дело.
 
У потерпевшей были взяты биологические следы преступника, установлен генотип подозреваемого. Однако на тот момент вычислить личность мужчины не удалось, и дело было закрыто.
 
В 2016 году появилась информация, что установлен субъект со схожим генотипом, который на текущий момент отбывает наказание за серию аналогичных преступлений. 
 
Уголовное дело возобновили и направили в суд для рассмотрения по существу. 
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