35-летний Екатеринбуржец предстанет перед судом по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней

Перед судом в Екатеринбурге предстанет 35-летний местный житель, обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетней. Как сообщает следственный комитет по Свердловской области, в 2010 году злоумышленник в подъезде жилого дома подкараулил и изнасиловал несовершеннолетнюю. С места преступления мужчина скрылся, было возбуждено уголовное дело.
У потерпевшей были взяты биологические следы преступника, установлен генотип подозреваемого. Однако на тот момент вычислить личность мужчины не удалось, и дело было закрыто.
В 2016 году появилась информация, что установлен субъект со схожим генотипом, который на текущий момент отбывает наказание за серию аналогичных преступлений.
Уголовное дело возобновили и направили в суд для рассмотрения по существу.