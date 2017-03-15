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Новости Нижнего Тагила

Двое мужчин избили продавщицу и ограбили кассу магазина в Ивделе Свердловской области (ФОТО)

15 марта 2017, 13:30Добавить новость
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В дежурную часть Ивделя накануне поступило сообщение о разбойном нападении на продовольственный магазин. Налет совершили неизвестные в масках и с оружием. Как сообщается на сайте МВД по Свердловской области, двое мужчин ворвались в магазин и, угрожая продавцу пистолетом, потребовали отдать наличность из кассы. Преступники избили женщину и, похитив деньги, скрылись с места инцидента на автомобиле.
 
Полицейские направили ориентировку на транспортное средство всем постам ДПС и ППС, были опрошены свидетели. ОРМ помогли установить, что преступниками являются два местных жителя, один из них – ранее судимый. Подозреваемых задержали. При них обнаружили маски и оружие.
 
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
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Фото: МО МВД России «Ивдельский»
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