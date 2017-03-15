Мигрант держал подпольный алкогольный цех в Свердловской области (ФОТО)



Как сообщает пресс-служба УФСБ области, организатором подпольного производства является гражданин

. Также он привлекал к работе мигрантов, не имеющих разрешения на нахождение на территории России.

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного делопроизводства по ст. 171.1 УК РФ и ст. 238 УК РФ.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Свердловской области