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Прапорщик полиции устроил ДТП на BMW X6 в Екатеринбурге

15 марта 2017, 08:20Добавить новость
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10 марта в Екатеринбурге произошло ДТП с участием прапорщика полиции. Сообщается, что мужчина попал в аварию на собственном BMW X6. 

Дорожное происшествие случилось в 11 часов утра. Мужчина на BMW при перестроении столкнулся с Mazda Demio, которая, в свою очередь, врезалась в Hyundai.

Известно, что прапорщик трудится водителем в отделе полиции на метрополитене УМВД по Екатеринбургу. В полиции заверили, что своего места работы мужчина не скрывал, с места происшествия не скрывался и вину полностью признал. На него был составлен соответствующий административный протокол.

Отдельно отметим, что иномарка была куплена в 2014 году после другого ДТП. Ее стоимость на момент купли-продажи составляла 400 тысяч рублей, пишет Znak.com.

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