Пьяный мужчина стрелял в жену из ружья в Екатеринбурге

В отношении жителя Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по факту стрельбы в свою жену из охотничьего ружья, сообщает Е1.RU. Конфликт между супругами из Екатеринбурга произошел, когда они ехали в машине из гостей домой. Мужчина был пьян, попросил жену свернуть в лесополосу около аэропорта Кольцово. Когда они оказались в лесу, он достал ружье и начал стрелять в женщину. Она успела выбежать из автомобиля и потому осталась невредимой, поймала попутную машину и вызвала полицию.
Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и начали искать стрелка. Заметив в лесополосе авто Mitsubishi Lancer, они увидели в салоне пьяного мужчину и охотничье ружье с патронами. На снегу были обнаружены три гильзы от использованных патронов.
Мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело.