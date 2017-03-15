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Рабочий упал в шахту на Центральном стадионе в Екатеринбурге

15 марта 2017, 08:00Добавить новость
больница,город,Екатеринбург,здоровье,полиция,происшествие,Свердловская область,спорт,стадион,центральный стадион
Минувшим днем в столице Урала произошло ЧП. На Центральном стадионе в шахту упал рабочий.

В это время на спортивном объекте проводились плановые учения у сотрудников полиции. Однако к несчастному случаю это отношения не имеет, пишет E1.ru.

Сообщение о падении рабочего поступило в полицию около 12 часов дня. Сейчас известно, что мужчина жив, ему диагностировали травмы различной степени тяжести. По данному случаю будет организована проверка, передает начальник пресс-службы МВД по региону Валерий Горелых. Не исключается, что имело место нарушение техники безопасности.

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