Водитель грузовика уснул за рулем и въехал в ГАЗель в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)



Как пишет Е1, водитель грузовика уснул за рулем и врезался в ГАЗель, которая стояла на перекрестке, ожидая зеленого сигнала светофора. Водитель ГАЗели от госпитализации отказался. Точную картину ДТП предстоит установить правоохранителям.





