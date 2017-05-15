Двое екатеринбуржцев госпитализированы в тяжелом состоянии после избиения неизвестными на остановке такси

На остановке такси в Екатеринбурге произошло ЧП: избили молодых людей. Пострадавшие находятся в реанимации.

Ночью 14 мая произошло ЧП на одной из остановок такси. Несколько молодых людей ожидали транспорт. В это время на них произошло нападение неизвестных.





Произошла драка, которую попытались разнять прохожие. В результате произошедшего пострадали двое мужчин, которые были госпитализированы в тяжелом состоянии в реанимацию. Досталось и прохожим.





Двое подозреваемых в совершении преступлении задержаны, сообщает РИА URA.RU. Возбуждено уголовное дело.