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Двое екатеринбуржцев госпитализированы в тяжелом состоянии после избиения неизвестными на остановке такси

15 мая 2017, 15:15Добавить новость
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На остановке такси в Екатеринбурге произошло ЧП: избили молодых людей. Пострадавшие находятся в реанимации. 

Ночью 14 мая произошло ЧП на одной из остановок такси. Несколько молодых людей ожидали транспорт. В это время на них произошло нападение неизвестных.

Произошла драка, которую попытались разнять прохожие. В результате произошедшего пострадали двое мужчин, которые были госпитализированы в тяжелом состоянии в реанимацию. Досталось и прохожим.

Двое подозреваемых в совершении преступлении задержаны, сообщает РИА URA.RU. Возбуждено уголовное дело

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