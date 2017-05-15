Шишка на голове от удара клюкой и расцарапанное лицо: толпа женщин напала на двух молодых людей из-за отлова собак (ВИДЕО)

Два молодых человека были избиты женщинами в Нижнем Тагиле. Одному – расцарапали лицо, другому ударом клюки поставили шишку.

Трое молодых людей из компании «Четыре с хвостиком» отправились на Выю (Липовый тракт, 18) выполнять муниципальный контракт по отлову бродячих собак. На двоих из них напала группа женщин, пытавшаяся не допустить отлова животных.

Выполнять заявку у нас проехали трое молодых людей. Местные жители сообщили о том, что ранее крупная агрессивная чёрная собака укусила ребёнка. Так вышло, что один из наших сотрудников ранее был укушен, потому отлучился в травмпункт для получения необходимой помощи. На отлов остались двое. Когда они искали эту собаку, вдруг, откуда-то появилась толпа пожилых женщин, которая набросилась с матом и угрозами на наших сотрудников. Одному из них в ходе конфликта расцарапали лицо, другому – старушка с клюкой нанесла мощный удар по голове. Сейчас на месте удара у него огромная шишка, -- рассказала журналистам TagilCity.ru руководитель компании «Четыре с хвостиком» - Диана Гордеева.

Видео от 15.05.2017 года.

Напомним, ранее журналисты портала TagilCity.ru рассказывали о том, что в городе есть люди, добровольно подкармливающие бродячих собак, несмотря на то, что эти животные представляют угрозу для окружающих. 4 мая неподалёку от указанного выше адреса стая собак напала на школьников и женщину с коляской.



В полиции Нижнего Тагила подтвердили получение заявления от пострадавших граждан.

В 11:20 поступил звонок от сотрудников компании, занимающихся отловом безнадзорных животных, что их работе мешает неадекватная местная жительница. Позднее гражданка позвонила в полицию и пожаловалась на сотрудников, якобы они отлавливали вообще всех собак. В ходе возникшего конфликта гражданка нанесла мужчине удар по лицу. По заявлению от граждан будет проводена проверка, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД.

Опрошенные журналистами TagilCity.ru тагильчане встали на сторону людей, отлавливающих безнадзорных собак.