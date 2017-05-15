Сильно пьющий мужчина погиб во время пожара в Екатеринбурге (ФОТО)

В Екатеринбурге в 4 часа утра загорелась квартира на ЖБИ. От отравления продуктами горения погиб мужчина.

Во время ликвидации огня из подъезда были эвакуированы 10 человек, в том числе и дети. Хозяин сгоревшей квартиры часто выпивал. Как говорят очевидцы, сначала в квартире происходила драка, а потом, вышедший на балкон сосед, увидел дым из квартиры этажом выше.





Мужчина кинулся спасать соседа, выбил дверь и вытащил погорельца в подъезд. Тот был уже без сознания. Причиной пожара стало курение в постели, пишет Е1. К моменту приезда медиков и огнеборцев потерпевший скончался.







Фото: Е1