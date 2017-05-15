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Сильно пьющий мужчина погиб во время пожара в Екатеринбурге (ФОТО)

15 мая 2017, 09:30Добавить новость
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В Екатеринбурге в 4 часа утра загорелась квартира на ЖБИ. От отравления продуктами горения погиб мужчина.

Во время ликвидации огня из подъезда были эвакуированы 10 человек, в том числе и дети. Хозяин сгоревшей квартиры часто выпивал. Как говорят очевидцы, сначала в квартире происходила драка, а потом, вышедший на балкон сосед, увидел дым из квартиры этажом выше.

Мужчина кинулся спасать соседа, выбил дверь и вытащил погорельца в подъезд. Тот был уже без сознания. Причиной пожара стало курение в постели, пишет Е1. К моменту приезда медиков и огнеборцев потерпевший скончался.


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Фото: Е1

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