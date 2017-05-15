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Забор упал на 9-летнего ребенка в Екатеринбурге: школьник находится в реанимации (ФОТО)

15 мая 2017, 12:20Добавить новость
Екатеринбург,проверка,происшествие,ребенок,травма,школьники,прокуратура,забор

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку по факту падения забора на 9-летнего ребенка.

Инцидент произошел 12 мая. Ребенок гулял во дворе многоэтажного дома на ул. Бебеля. В момент игр на него упал забор. Пострадавшего домой привели его товарищи, которые и рассказали родителям об инциденте, сообщает надзорное ведомство.

Школьник доставлен в медучреждение. У него диагностирован разрыв двенадцатиперстной кишки. Ребенок прооперирован и находится в реанимации.

Сейчас установлена организация, обслуживающая данный дом. Будут запрошены документы о состоянии ребенка, установлена причина падения забора, выявлен круг ответственных лиц.

 

Екатеринбург,проверка,происшествие,ребенок,травма,школьники,прокуратура,забор

 

Екатеринбург,проверка,происшествие,ребенок,травма,школьники,прокуратура,забор
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
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