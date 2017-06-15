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2 года колонии-поселения получил крановщик из Красноуральска за нарушение правил безопасности: по его вине погиб человек

15 июня 2017, 11:40Добавить новость
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Красноуральский суд вынес приговор крановщику одного из предприятий города, по вине которого погиб рабочий.

Судом установлено, что 28 июня 2016 года на предприятии в Красноуральске произошло ЧП со смертельным исходом.

Крановщик металлургического цеха при проведении работ нарушил правила техники безопасности, в результате чего произошло падение крюковой подвески с траверсой на стропальщика. Рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

Крановщик, в нарушение своих должностных инструкций, не проверил исправность механизма крана и устройств, имеющихся на нем. В результате неисправности механизма и произошло ЧП, повлекшее смерть человека.

Суд рассмотрел все обстоятельства дела и приговорил рабочего к двум годам колонии-поселения, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. 

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