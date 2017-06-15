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Большегруз сбил мотоциклиста в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

15 июня 2017, 08:45Добавить новость
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В столице Урала фура сбила мотоциклиста. Это произошло днём 14 июня на Берёзовской улице. 

Очевидцы рассказали, что фура поворачивала, в это время в неё врезался. Мотоциклист выжил, однако ему потребовалась госпитализация, пишет E1.ru. По словам очевидцев, «мужчина в плохом состоянии» лежал рядом с разбитым мотоциклом. 

В ГИБДД пояснили, что большегруз под управлением водителя не предоставил преимущество в движении двухколесному транспортному средству. Идёт проверка по факту аварии.

Водителю в городской больнице диагностировали перелом голени, черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

 

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Фото и видео: E1.ru
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