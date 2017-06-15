Большегруз сбил мотоциклиста в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

Очевидцы рассказали, что фура поворачивала, в это время в неё врезался. Мотоциклист выжил, однако ему потребовалась госпитализация, пишет E1.ru. По словам очевидцев, «мужчина в плохом состоянии» лежал рядом с разбитым мотоциклом.





В ГИБДД пояснили, что большегруз под управлением водителя не предоставил преимущество в движении двухколесному транспортному средству. Идёт проверка по факту аварии.



Водителю в городской больнице диагностировали перелом голени, черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.