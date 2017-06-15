Приговор двум участникам массовой драки у ТЦ «Дирижабль» будет озвучен в суде Екатеринбурга

Подсудимые – 24-летний Реваз Тамоев и 31-летний Раджи Джавоян – в январе 2016 года устроили массовую драку с участием более 80 человек. В результате побоища трое потерпевших получили серьезные телесные повреждения.



Как оказалось, Тамоев и Давоян использовали ссору в качестве незначительного повода для совершения вменяемого им преступления. Они нанесли тяжкий вред здоровью Гураму Давришяну, сообщает пресс-служба прокуратуры. Другие участники драки установлены не были.



Добавим, Реваз Тамоев некоторое время, скрываясь, провел в Туапсе. Однако в апреле прошлого года его этапировали в столицу Урала.



Прокурор просила приговорить Тамоева к восьми годам лишения свободы, Джавояна - к семи с половиной. Оглашение приговора назначили на 15 июня, 10:00.