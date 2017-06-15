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Новости Нижнего Тагила

Приговор двум участникам массовой драки у ТЦ «Дирижабль» будет озвучен в суде Екатеринбурга

15 июня 2017, 07:30Добавить новость
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В столице Урала судят двух молодых людей, которые подозреваются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Подсудимые – 24-летний Реваз Тамоев и 31-летний Раджи Джавоян – в январе 2016 года устроили массовую драку с участием более 80 человек. В результате побоища трое потерпевших получили серьезные телесные повреждения.

Как оказалось, Тамоев и Давоян использовали ссору в качестве незначительного повода для совершения вменяемого им преступления. Они нанесли тяжкий вред здоровью Гураму Давришяну, сообщает пресс-служба прокуратуры. Другие участники драки установлены не были. 

Добавим, Реваз Тамоев некоторое время, скрываясь, провел в Туапсе. Однако в апреле прошлого года его этапировали в столицу Урала.

Прокурор просила приговорить Тамоева к восьми годам лишения свободы, Джавояна - к семи с половиной. Оглашение приговора назначили на 15 июня, 10:00.

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