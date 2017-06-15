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Житель Новой Ляли до смерти избил 42-летнего мужчину: обвиняемый заключен под стражу

15 июня 2017, 12:10Добавить новость
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В Новой Ляле арестован мужчина, до смерти избивший местного жителя.

Следствием установлено, что 10 июня 2017 года нигде неработающий и злоупотребляющий алкоголем местный житель вошел ночью в один из частных домов в Новой Ляле и избил хозяина дома. Злоумышленник наносил удары потерпевшему руками, ногами, а также табуретом.

42-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и скончался на месте. Как выяснилось, причина, по которой произошла ссора между мужчинами, была незначительной.

Обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека, заключен под стражу, сообщает СУ СК Свердловской области. Согласно УК РФ, обвиняемого ждет наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. 

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