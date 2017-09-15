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Новости Нижнего Тагила

5 лет колонии может грозить члену Общественного совета Екатеринбурга за травму ребенка

15 сентября 2017, 11:00Добавить новость
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Завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего директора МКУ «Служба заказчика Орджоникидзевского района» и члена Общественного совета Екатеринбурга. Ему предъявлено обвинение в халатности за упавшие на ребенка хоккейные ворота.

В Екатеринбурге прошло расследование уголовного дела в отношении экс-директора МКУ «Служба заказчика Орджоникидзевского района» Алексея Беззуба. Он обвиняется в халатности, из-за которой 4-летний мальчик попал в реанимацию.

ЧП случилось 26 августа 2016 года. Ребенок играл во дворе дома на улице Индустрии, когда на него упали хоккейные ворота. Мальчика на машине скорой помощи отвезли в больницу с серьезной травмой, где была проведена операция. Ребенок находился в реанимации, потом начал постепенно поправляться.

Следственным комитетом было предъявлено обвинение, материалы дела ушли в суд. Экс-директор квартальной службы может получить до 5 лет колонии. Сам член Общественного совета своей вины не признал. «Службу заказчика Орджоникидзевского района» Алексей Беззуб покинул еще в начале апреля незадолго до первого обвинения, пишет Новый День.

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