5 лет колонии может грозить члену Общественного совета Екатеринбурга за травму ребенка

МКУ «Служба заказчика Орджоникидзевского района» и члена Общественного совета Екатеринбурга. Ему предъявлено обвинение в халатности за упавшие на ребенка хоккейные ворота.

В Екатеринбурге прошло расследование уголовного дела в отношении экс-директора МКУ «Служба заказчика Орджоникидзевского района» Алексея Беззуба. Он обвиняется в халатности, из-за которой 4-летний мальчик попал в реанимацию.





ЧП случилось 26 августа 2016 года. Ребенок играл во дворе дома на улице Индустрии, когда на него упали хоккейные ворота. Мальчика на машине скорой помощи отвезли в больницу с серьезной травмой, где была проведена операция. Ребенок находился в реанимации, потом начал постепенно поправляться.





Следственным комитетом было предъявлено обвинение, материалы дела ушли в суд. Экс-директор квартальной службы может получить до 5 лет колонии. Сам член Общественного совета своей вины не признал. «Службу заказчика Орджоникидзевского района» Алексей Беззуб покинул еще в начале апреля незадолго до первого обвинения, пишет Новый День.