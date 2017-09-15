Грузовик с 39 тоннами песка опрокинулся в Екатеринбурге (ВИДЕО)

В Екатеринбурге водитель грузовика не вошел в поворот на развязке Московской и Объездной. Машина опрокинулась, и весь песок из кузова высыпался на дорогу.
Ранним утром 15 сентября в Екатеринбурге завалился на бок грузовик с песком. Свидетели ДТП рассказали, что водитель машины съезжал с Объездной в сторону Вторчермета. Он не рассчитал скорость, входя в поворот, и весь песок из кузова оказался на дороге.
На место ДТП выехали сотрудники Госавтоинспекции. Для расчистки дороги были использованы 2 трактора. Сам водитель не пострадал. Он пояснил, что в момент аварии не справился с управлением. Возможно, при повороте он превысил скорость.
В документах значится, что в кузове водитель провозил 39 тонн песка. Чтобы убрать их, будет использован автокран. Большой пробки на этом участке дороги не образовалась, дорогу удалось быстро очистить, пишет Е1.
Фото: Е1
Видео: Е1