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Новости Нижнего Тагила

Грузовик с 39 тоннами песка опрокинулся в Екатеринбурге (ВИДЕО)

15 сентября 2017, 12:30Добавить новость
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В Екатеринбурге водитель грузовика не вошел в поворот на развязке Московской и Объездной. Машина опрокинулась, и весь песок из кузова высыпался на дорогу.

Ранним утром 15 сентября в Екатеринбурге завалился на бок грузовик с песком. Свидетели ДТП рассказали, что водитель машины съезжал с Объездной в сторону Вторчермета. Он не рассчитал скорость, входя в поворот, и весь песок из кузова оказался на дороге.

На место ДТП выехали сотрудники Госавтоинспекции. Для расчистки дороги были использованы 2 трактора. Сам водитель не пострадал. Он пояснил, что в момент аварии не справился с управлением. Возможно, при повороте он превысил скорость.

В документах значится, что в кузове водитель провозил 39 тонн песка. Чтобы убрать их, будет использован автокран. Большой пробки на этом участке дороги не образовалась, дорогу удалось быстро очистить, пишет Е1.

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Фото: Е1

Видео: Е1
 
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