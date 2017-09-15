Игровой стенд упал на четырёхлетнего ребёнка в Тавде из-за сильного ветра

15 сентября в городском парке Тавды на четырёхлетнего ребёнка упал игровой стенд. Пострадавшего доставили в больницу, где врачи диагностировали перелом ключицы.



По предварительной версии причиной падения стал сильный ветер, который опрокинул плохо закреплённый стенд. Прокуратура Тавды организовала проверку, собственное расследование проведёт Следственный комитет России по Свердловской области, передаёт ТАСС.



По результатам проверки будут установлены виновные лица и вынесены соответствующие процессуальные решения.



В этот же день в Нижнем Тагиле из-за сильного ветра сорвало часть крыши, которая упала на детскую площадку.