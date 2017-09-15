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Новости Нижнего Тагила

Крупнейший российский производитель труб горел в Первоуральске

15 сентября 2017, 23:50Добавить новость
город,пожар,пожарные,происшествие,Свердловская область,Первоуральск,завод,трубы,крыша,кровля
На крупнейшем в России заводе по производству труб произошёл пожар. Загорелась кровля одного из цехов Первоуральского новотрубного завода.

15 сентября в одном из цехов Первоуральского новотрубного завода произошло возгорание кровли. Площадь возгорания составила 20 кв. метров.

Прибывшие на место пожарные в течение получаса ликвидировали огонь. Пострадавших от пожара нет, так как работники покинули цех ещё до приезда пожарной команды, сообщает «Областная газета». После тушения пожара завод продолжил работать в прежнем режиме.

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