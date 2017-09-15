Крупнейший российский производитель труб горел в Первоуральске

Загорелась

15 сентября в одном из цехов Первоуральского новотрубного завода произошло возгорание кровли. Площадь возгорания составила 20 кв. метров.



Прибывшие на место пожарные в течение получаса ликвидировали огонь. Пострадавших от пожара нет, так как работники покинули цех ещё до приезда пожарной команды, сообщает «Областная газета». После тушения пожара завод продолжил работать в прежнем режиме.