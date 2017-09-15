Выбежавшая на дорогу девочка сбита иномаркой в Екатеринбурге (ВИДЕО)

За рулём иномарки находился мужчина. Проезжая на перекрёстке Малышева и Комсомольской, он задел девочку лет шести, которая неожиданно выскочила на дорогу. Перед ударом об авто девочка выставила руки вперёд. Вслед за ребёнком выбежала женщина.



Произошедшее попало на камеры видеорегистратора. Очевидцы рассказали, что девочка громко кричала от боли, у неё было сильно разбито лицо.



Водители отчитали недоглядевшую за девочкой мать. Владелец авторегистратора предоставил видео не только редакции E1.ru, но и ГИБДД. На место выезжали медики. В Госавтоинспекции сообщили, что сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.



