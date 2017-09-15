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Взрыв произошел в поезде метро в Лондоне (ВИДЕО)

15 сентября 2017, 16:40Добавить новость
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15 сентября в поезде метро в Лондоне произошел взрыв.

Сообщается о пострадавших – они получили сильные ожоги. Как говорят очевидцы, у некоторых людей сгорели волосы из-за взрыва. При этом серьезных травм, угрожающих жизни, никто не получил.

 

Полиция Лондона подтвердила, что в метро произошло ЧП и квалифицировала произошедшее как теракт. В данный момент на месте происшествия работают полицейские и пожарные. Была проведена эвакуация людей со станции метро, пишет «Комсомольская правда».

 

 

 

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Фото, видео: РБК
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