Житель Серова зарезал мужчину и ранил свою сестру

36-летнему ранее судимому жителю Серова был вынесен приговор. Его обвиняют в убийстве и нанесении легкого вреда здоровью. Следственный комитет предоставил все доказательства его причастности к преступлению, и суд признал подсудимого виновным.





Трагедия произошла 24 февраля 2017 года. Пьяный мужчина находился в квартире двоюродной сестры. В помещении присутствовали и другие люди, с одним из гостей подсудимый вступил в конфликт. Во время драки он схватил нож и несколько раз ударил им собеседника. Потерпевший от нанесенных травм погиб.



Двоюродная сестра злоумышленника также получила несколько ножевых ударов, когда пыталась остановить драку. Преступник получил наказание в виде 12 лет и 10 месяцев колонии строгого режима. После освобождения мужчину ожидает ограничение свободы на срок 1 год и 6 месяцев.