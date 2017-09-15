| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Житель Серова зарезал мужчину и ранил свою сестру

15 сентября 2017, 13:00Добавить новость
алкоголь,насилие,происшествие,смерть,суд,травма,убийство,уголовное дело,колония строгого режима
Пьяный 36-летний житель Серова убил в драке мужчину и нанес телесные повреждения своей сестре. Он осужден на 12 лет и 10 месяцев.

36-летнему ранее судимому жителю Серова был вынесен приговор. Его обвиняют в убийстве и нанесении легкого вреда здоровью. Следственный комитет предоставил все доказательства его причастности к преступлению, и суд признал подсудимого виновным.

Трагедия произошла 24 февраля 2017 года. Пьяный мужчина находился в квартире двоюродной сестры. В помещении присутствовали и другие люди, с одним из гостей подсудимый вступил в конфликт. Во время драки он схватил нож и несколько раз ударил им собеседника. Потерпевший от нанесенных травм погиб.


Двоюродная сестра злоумышленника также получила несколько ножевых ударов, когда пыталась остановить драку. Преступник получил наказание в виде 12 лет и 10 месяцев колонии строгого режима. После освобождения мужчину ожидает ограничение свободы на срок 1 год и 6 месяцев.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

17 лет тюрьмы получил житель Североуральска за убийство мужчины и покушение на убийство супружеской пары
6 июля, 18:20
3 1
Житель Верхнего Тагила убил своего товарища выстрелом в глаз из пневматики
31 августа, 23:35
0 1
Двое зэков зарезали пенсионерку и ее внука-инвалида в частном доме в Кушве
18 июля, 12:20
0 4
2

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 84
Подписаться на новости