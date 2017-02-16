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Новости Нижнего Тагила

17-летний подросток был найден мёртвым на территории завода в Екатеринбурге

16 февраля 2017, 08:30Добавить новость
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В Екатеринбурге было обнаружено тело подростка у недостроенного здания, располагающегося на территории завода. Проверка по данному факту в настоящее время проводится сотрудниками следственного комитета.

Как предварительно подтверждают в СК СКР, имеет место суицид. Обстоятельства выясняются. На сегодняшний день известно лишь то, что перед случившимся девушка 17-летнего екатеринбуржца получила фото с места происшествия.

Школьника воспитывала бабушка. Матери и отца у него не было, они умерли много лет назад. Знакомые погибшего рассказали, что это был вполне жизнерадостный парень. Однако за некоторое время до смерти он обмолвился фразой – «Я пошел к маме и папе», пишет Life.ru.

© TagilCity.ru
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