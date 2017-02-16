Автомобиль вылетел с проезжей части в результате аварии на улице Черных в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Вчера, 15 февраля, автомобиль KIA Rio вылетел с проезжей части после столкновения с ВАЗом на улице Черных в Нижнем Тагиле.

Авария произошла в 16:30 между домом №15 по улице Черных и детской городской больницей.

За рулём LADA Priora, совершившего наезд на другой автомобиль, находилась женщина 1987 года рождения. От удара автомобиль KIA Rio с женщиной-водителем 1969 года рождения вылетел за пределы проезжей части и оказался на высоком снежном валу, сформированном после уборки улицы от снега.











