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Новости Нижнего Тагила

Бухгалтер в Кировграде подделывала документы о своих доходах ради получения льгот

16 февраля 2017, 09:30Добавить новость
Свердловская область,мошенница,бухгалтер,Кировград,зарплата,справка,доходы,детский сад,МВД,суд,полиция
На протяжении трех лет бухгалтер детского сада в Кировграде сама себе выписывала справки о доходах, где указывала сумму, несоответствующую действительности. Она делала это для получения пособия как малоимущая и льгот на квартплату. Правоохранителями Кировграда были опрошены свидетели, проведены 12 почерковедческих экспертиз. Вина женщины установлена, сообщают «Вечерние ведомости».

Бывшая сотрудница муниципального образовательного учреждения признана виновной в мошенничестве. Учитывая характеризующие подсудимую данные, полное возмещение ущерба потерпевшим организациям, судом ей назначено лишение свободы на три года условно. Из детского учреждения гражданка уволена, -- сообщил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
 
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