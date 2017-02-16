Бухгалтер в Кировграде подделывала документы о своих доходах ради получения льгот

На протяжении трех лет бухгалтер детского сада в Кировграде сама себе выписывала справки о доходах, где указывала сумму, несоответствующую действительности. Она делала это для получения пособия как малоимущая и льгот на квартплату. Правоохранителями Кировграда были опрошены свидетели, проведены 12 почерковедческих экспертиз. Вина женщины установлена, сообщают «Вечерние ведомости».
Бывшая сотрудница муниципального образовательного учреждения признана виновной в мошенничестве. Учитывая характеризующие подсудимую данные, полное возмещение ущерба потерпевшим организациям, судом ей назначено лишение свободы на три года условно. Из детского учреждения гражданка уволена, -- сообщил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.