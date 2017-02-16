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Екатеринбуржец пытался задушить 16-летнюю девушку на остановке «1905-го года»

16 февраля 2017, 09:00Добавить новость
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В минувший вторник, 14 февраля, на станции метро «Площадь 1905 года» мужчина пытался задушить 16-летнюю девушку. Как оказалось позже, екатеринбруженка отказалась общаться с подвыпившим прохожим, тем самым спровоцировав его на агрессию.

Это произошло примерно в 18:00 на глазах очевидцев. Мужчина начал толкать, а затем схватил подростка за шею. Он был немедленно задержан прохожими и сдан в полицию.

Выяснилось, что это 46-летний местный житель, ранее не судимый. Своего поступка, протрезвев, он объяснить не смог, пишет E1.ru. За побои из хулиганских побуждений ему грозит до 2 лет лишения свободы.

© TagilCity.ru
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