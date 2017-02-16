Екатеринбуржец пытался задушить 16-летнюю девушку на остановке «1905-го года»

Это произошло примерно в 18:00 на глазах очевидцев. Мужчина начал толкать, а затем схватил подростка за шею. Он был немедленно задержан прохожими и сдан в полицию.



Выяснилось, что это 46-летний местный житель, ранее не судимый. Своего поступка, протрезвев, он объяснить не смог, пишет E1.ru. За побои из хулиганских побуждений ему грозит до 2 лет лишения свободы.