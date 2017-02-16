Младенец получил сотрясение мозга в результате ДТП в Нижнем Тагиле (ФОТО)

15 февраля в Нижнем Тагиле произошло ДТП, в котором получил травмы малолетний ребенок. Водитель автомобиля марки «Тойота», совершая движение по улице Краснознаменная в сторону поселка Евстюниха, не уступил дорогу автомобилю «Лада», двигающемуся по главной дороге и имеющему преимущество.
В результате ДТП пострадал 10-месячный малыш, который находился в автомашине «Лада». Ребенок госпитализирован в больницу, где ему поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма». Сейчас ребенок на домашнем лечении.
Стоит заметить, что пострадавший находился в детском кресле, соответствующем своей весовой категории.
В соответствии с пунктом 22.9 ПДД РФ перевозка детей, как в Российской Федерации, так и в Свердловской области, допускается при условии обеспечения их безопасности т. е., до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, перевозка детей должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих устройств, - напомнили в ГИБДД.
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила