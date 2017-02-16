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Новости Нижнего Тагила

Младенец получил сотрясение мозга в результате ДТП в Нижнем Тагиле (ФОТО)

16 февраля 2017, 11:50Добавить новость
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15 февраля в Нижнем Тагиле произошло ДТП, в котором получил травмы малолетний ребенок. Водитель автомобиля марки «Тойота», совершая движение по улице Краснознаменная в сторону поселка Евстюниха, не уступил дорогу автомобилю «Лада», двигающемуся по главной дороге и имеющему преимущество.
 
В результате ДТП пострадал 10-месячный малыш, который находился в автомашине «Лада». Ребенок госпитализирован в больницу, где ему поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма». Сейчас ребенок на домашнем лечении.
 
Стоит заметить, что пострадавший находился в детском кресле, соответствующем своей весовой категории.
 
В соответствии с пунктом 22.9 ПДД РФ перевозка детей, как в Российской Федерации, так и в Свердловской области, допускается при условии обеспечения их безопасности т. е., до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, перевозка детей должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих устройств, - напомнили в ГИБДД.
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Фото: отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
© TagilCity.ru
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