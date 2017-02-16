Младенец получил сотрясение мозга в результате ДТП в Нижнем Тагиле (ФОТО)

допускается при условии обеспечения их безопасности

т. е., до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, перевозка детей должна осуществляться с использованием

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка

, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих устройств, - напомнили в ГИБДД.





Фото: отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила