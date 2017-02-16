Один ремонтник погиб, другой отравилсяво время ремонта доменной печи на НТМК в Нижнем Тагиле

Примерно в 15:00 мужчина вошел в шихтовый бункер и потерял сознание, отравившись доменным газом, пишет ИА «Все Новости». Вслед за ним в кислородном аппарате вошел его коллега, но тоже надышался газом и упал. Известно, что второй пострадавший был доставлен в токсикоцентр.



На предприятии сообщили, что по данному факту ведется расследование. Причем собственные расследования будет проводить и НТМК, и подрядчик «Уралдомноремонт-Екатеринбург».