| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Один ремонтник погиб, другой отравилсяво время ремонта доменной печи на НТМК в Нижнем Тагиле

16 февраля 2017, 08:00Добавить новость
город,Екатеринбург,Нижний Тагил,НТМК,проверка,Россия,Свердловская область,смерть,доменная печь,расследование
Вчерашним утром на НТМК погиб человек. Им оказался 42-летний ремонтник, который вместе с коллегой был вызван на плановый ремонт доменной печи №6.

Примерно в 15:00 мужчина вошел в шихтовый бункер и потерял сознание, отравившись доменным газом, пишет ИА «Все Новости». Вслед за ним в кислородном аппарате вошел его коллега, но тоже надышался газом и упал. Известно, что второй пострадавший был доставлен в токсикоцентр.

На предприятии сообщили, что по данному факту ведется расследование. Причем собственные расследования будет проводить и НТМК, и подрядчик «Уралдомноремонт-Екатеринбург».

© TagilCity.ru
метки , , , , , , , , ,
Новорожденная девочка умерла в больнице Екатеринбурга: родители винят врачей 11 февраля, 09:35
Жительница Екатеринбурга сядет на 8 лет за убийство мужа 9 февраля, 08:30
Верховный суд отклонил кассационную жалобу по делу об убийстве тагильской модели Юлии Прокопьевой-Лошагиной 8 февраля, 09:00

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 53
Подписаться на новости