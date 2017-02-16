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Новости Нижнего Тагила

Прокурорская проверка по факту гибели рабочего на НТМК началась в Нижнем Тагиле

16 февраля 2017, 11:18Добавить новость
Нижний Тагил,НТМК,ЧП,угарный газ,смерть,рабочий,проверка,прокуратура
Прокуратура Тагилстроевского района проводит проверку по факту гибели мужчины на НТМК. Напомним, 15 февраля сотрудниками организации «Уралдомнаремонт-Екатеринбург» осуществлялись ремонтные работы доменной печи на НТМК. Силами двух работников организации проводился ремонт засыпного оборудования на верху домны. 
 
Один из мужчин зашел в шихтовой бункер без спецодежды и отравился угарным газом. Другой мужчина, не дождавшись коллегу, пошел за ним и тоже надышался углекислым газом. 
 
Первый работник погиб, второй доставлен в реанимацию и находится в тяжелом состоянии.
 
В ходе прокурорской проверки будут установлены обстоятельства гибели работника, запрошены инструкции по технике безопасности, опрошены ответственные лица, установлены рамки трудовых отношений между организацией и заводом. По результатам проверки прокуратура примет соответствующее процессуальное решение.
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