Прокурорская проверка по факту гибели рабочего на НТМК началась в Нижнем Тагиле

Прокуратура Тагилстроевского района проводит проверку по факту гибели мужчины на НТМК. Напомним, 15 февраля сотрудниками организации «Уралдомнаремонт-Екатеринбург» осуществлялись ремонтные работы доменной печи на НТМК. Силами двух работников организации проводился ремонт засыпного оборудования на верху домны.
Один из мужчин зашел в шихтовой бункер без спецодежды и отравился угарным газом. Другой мужчина, не дождавшись коллегу, пошел за ним и тоже надышался углекислым газом.
Первый работник погиб, второй доставлен в реанимацию и находится в тяжелом состоянии.
В ходе прокурорской проверки будут установлены обстоятельства гибели работника, запрошены инструкции по технике безопасности, опрошены ответственные лица, установлены рамки трудовых отношений между организацией и заводом. По результатам проверки прокуратура примет соответствующее процессуальное решение.