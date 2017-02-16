Сбивший насмерть велосипедистку водитель получил 4,5 года колонии в Свердловской области

Байкаловский районный суд вынес обвинительный приговор мужчине, который совершил наезд на автомобиле на женщину-велосипедиста. Автомобилиста осудили по ч.4 ст.264 УК РФ. Мужчина, находясь под воздействием алкоголя, в августе прошлого года совершал движение по автодороге от деревни Шадринка к деревне Лопаткина. Двигаясь со скоростью более 90 км. в час, осужденный совершил наезд на женщину-велосипедиста, которая ехала в том же направлении по краю дороги.
Потерпевшая в результате ДТП погибла, осужденный приговорен к отбыванию наказания в колонии-поселении сроком на четыре с половиной года.
В пользу семьи погибшей с мужчины взыскана компенсация в размере одного миллиона рублей, сообщает прокуратура Свердловской области.