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Новости Нижнего Тагила

Сбивший насмерть велосипедистку водитель получил 4,5 года колонии в Свердловской области

16 февраля 2017, 10:54Добавить новость
дтп,происшествие,Свердловская область,суд,колония,смерть,велосипедист
Байкаловский районный суд вынес обвинительный приговор мужчине, который совершил наезд на автомобиле на женщину-велосипедиста. Автомобилиста осудили по ч.4 ст.264 УК РФ. Мужчина, находясь под воздействием алкоголя, в августе прошлого года совершал движение по автодороге от деревни Шадринка к деревне Лопаткина. Двигаясь со скоростью более 90 км. в час, осужденный совершил наезд на женщину-велосипедиста, которая ехала в том же направлении по краю дороги.

Потерпевшая в результате ДТП погибла, осужденный приговорен к отбыванию наказания в колонии-поселении сроком на четыре с половиной года.

В пользу семьи погибшей с мужчины взыскана компенсация в размере одного миллиона рублей, сообщает прокуратура Свердловской области.
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