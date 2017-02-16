Серийный вор шуб задержан в Нижнем Тагиле

Сотрудниками отдела полиции №16 в Нижнем Тагиле были раскрыты 3 кражи дорогостоящих шуб. Первый инцидент произошел в служебном кабинете «Демидовской городской больницы», путем подбора ключа от служебного помещения была похищена норковая шуба стоимостью 120 тыс. рублей. Вторая кража произошла в автосалоне на улице Красноармейской, аналогичным образом из служебного помещения пропала шуба стоимостью 80 тыс. рублей. Третий инцидент случился в методическом центре на Циолковского, где из гардероба была похищена шуба стоимостью 78 тыс. рублей.
Как рассказал начальник отдела полиции №16 Анатолий Зайцев, были изучены записи видеокамер, опрошены пострадавшие, свидетели, проведен ряд ОРМ. В результате был установлен подозреваемый – не работающий 38-летний тагильчанин.
Мужчина признался в кражах, одну шубу обнаружили у него дома, вторую – в его автомобиле. Третье манто пока не найдено.
Подозреваемый отпущен домой под подписку о невыезде, его ждет суд.