Стая бродячих собак насиловала маленькую девочку на ГГМ в Нижнем Тагиле

В минувшие выходные на девочку дошкольного возраста

напала стая собак и пыталась изнасиловать. Проезжавший мимо мужчина заметил это. Он взял монтировку и отогнал собак от девочки.





В эту субботу мы с семьёй садились в машину. В это время жена увидела, как собака поставила ребёнка на четвереньки и стала совершать акт насилия, -- сообщил Сергей.

Я отогнал собаку, а она начала скалить зубы. Я вооружился монтировкой и ждал, когда она двинется на меня. Мне не жалко! -- пояснил Сергей.



Сергей рассказал, что регулярно каждую неделю делает заявки в ЖЭК с просьбой устранить опасность.

Заявки о проблеме со стаями бродячих собак подаются достаточно часто. От лица управляющей компании делалось заявление в МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» с просьбой устранить проблему. Однако собаки всё также бродят около домов на улице Булата Окуджавы и прилегающим территориям, -- рассказали редакции TagilCity.ru в управляющей компании «ДОМОУПРАВ-НТ».



Там подтвердили, что местные бродячие собаки часто напрыгивают на детей и взрослых.



Администрация садика направляла обращение начальнику городского хозяйства Нижнего Тагила и в «Службу заказчика городского хозяйства».

Последние несколько дней собак около садика не видно, -- пояснила представитель расположенного неподалёку детского сада.



Однако многие жители по-прежнему наблюдают в своих дворах бродячих псов.