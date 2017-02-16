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Новости Нижнего Тагила

Стая бродячих собак насиловала маленькую девочку на ГГМ в Нижнем Тагиле

16 февраля 2017, 16:20Добавить новость
дети,животные,насилие,Нижний Тагил,Булата Окуджавы,ггм,бродячие собаки,собаки,ребенок
В минувшие выходные на девочку дошкольного возраста напала стая собак и пыталась изнасиловать. Проезжавший мимо мужчина заметил это. Он взял монтировку и отогнал собак от девочки.
В эту субботу мы с семьёй садились в машину. В это время жена увидела, как собака поставила ребёнка на четвереньки и стала совершать акт насилия, -- сообщил Сергей.

Всё произошло около дома №11 по улице Булата Окуджавы.

Я отогнал собаку, а она начала скалить зубы. Я вооружился монтировкой и ждал, когда она двинется на меня. Мне не жалко! -- пояснил Сергей.


Сергей рассказал, что регулярно каждую неделю делает заявки в ЖЭК с просьбой устранить опасность.

 

Заявки о проблеме со стаями бродячих собак подаются достаточно часто. От лица управляющей компании делалось заявление в МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» с просьбой устранить проблему. Однако собаки всё также бродят около домов на улице Булата Окуджавы и прилегающим территориям, -- рассказали редакции TagilCity.ru в управляющей компании «ДОМОУПРАВ-НТ».


Там подтвердили, что местные бродячие собаки часто напрыгивают на детей и взрослых.

Администрация садика направляла обращение начальнику городского хозяйства Нижнего Тагила и в «Службу заказчика городского хозяйства».

 

Последние несколько дней собак около садика не видно, -- пояснила представитель расположенного неподалёку детского сада.


Однако многие жители по-прежнему наблюдают в своих дворах бродячих псов.

© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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