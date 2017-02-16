Судимый мужчина выпал с балкона 7 этажа в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Мужчина упал с балкона утром, в 8:20. Через несколько минут после происшествия в полицию позвонила соседка разбившегося жителя Нижнего Тагила:

Живущая напротив соседка сообщила, что по адресу Булата Окуджавы, 11, с балкона выпал мужчина. На место выехали полицейские. Они выяснили, что выпал мужчина 1983 года рождения. Ранее он был неоднократно судим. Мужчина упал в сугроб под окнами, -- рассказали в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.

Известно, что тагильчанин выжил. Он получил травму и был госпитализирован. О характере травм пока ничего не известно.

Видео Юлии Лобановой

В январе в этом микрорайоне пропала мать двоих детей, позже найденная убитой.