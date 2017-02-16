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Новости Нижнего Тагила

Судимый мужчина выпал с балкона 7 этажа в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

16 февраля 2017, 15:05Добавить новость
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Сегодня, 16 февраля, в Нижнем Тагиле с балкона 7 этажа упал мужчина. Инцидент произошел на ГГМ, на улице Булата Окуджавы. Момент падения был заснят на видео случайным очевидцем.

Мужчина упал с балкона утром, в 8:20. Через несколько минут после происшествия в полицию позвонила соседка разбившегося жителя Нижнего Тагила:

 

Живущая напротив соседка сообщила, что по адресу Булата Окуджавы, 11, с балкона выпал мужчина. На место выехали полицейские. Они выяснили, что выпал мужчина 1983 года рождения. Ранее он был неоднократно судим. Мужчина упал в сугроб под окнами, -- рассказали в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.

 

Известно, что тагильчанин выжил. Он получил травму и был госпитализирован. О характере травм пока ничего не известно.

 

Видео Юлии Лобановой

 

В январе в этом микрорайоне пропала мать двоих детей, позже найденная убитой.

© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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Комментарии (1)
Нэйрел 16.02.2017 15:14:19 #
Какой-то странный "случайный очевидец"... Четко навел фокус камеры на центр события, зумировал, еще и подождал, когда событие произойдет. Экстрасенс?
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