Школьник упал на рельсы метро в Екатеринбурге и сломал ногу

На станции метро «Геологическая» в Екатеринбурге произошло ЧП: школьник упал на рельсы, сообщает ежедневная газета «Вечерние ведомости». Сегодня около полудня на одной из станций метрополитена уральской столицы 2-классник, увлекшись телефоном, оступился и упал на рельсы. По словам очевидцев, ребенок играл в игру в смартфоне и не заметил, как оказался на краю и оступился.
Прохожие вызвали полицию и скорую помощь. Совместными усилиями ребенка вытащили, затем отвезли в больницу. Медики диагностировали у мальчика перелом левого тазобедренного сустава. Жизни ребенка ничего не угрожает. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, как мальчик оказался в метро без сопровождения взрослых.