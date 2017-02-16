| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Школьник упал на рельсы метро в Екатеринбурге и сломал ногу

16 февраля 2017, 15:00Добавить новость
город,Екатеринбург,здоровье,происшествие,травма,метро,школьник,перелом,ЧП
На станции метро «Геологическая» в Екатеринбурге произошло ЧП: школьник упал на рельсы, сообщает ежедневная газета «Вечерние ведомости». Сегодня около полудня на одной из станций метрополитена уральской столицы 2-классник, увлекшись телефоном, оступился и упал на рельсы. По словам очевидцев, ребенок играл в игру в смартфоне и не заметил, как оказался на краю и оступился. 

Прохожие вызвали полицию и скорую помощь. Совместными усилиями ребенка вытащили, затем отвезли в больницу. Медики диагностировали у мальчика перелом левого тазобедренного сустава. Жизни ребенка ничего не угрожает. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, как мальчик оказался в метро без сопровождения взрослых.
© TagilCity.ru
метки , , , , , , , ,
Первоклассница из Екатеринбурга получила травму на уроке: на голову девочки упала решетка от светильника 19 января, 10:20
Кусок потолка упал ребенку на голову во время капитального ремонта в доме в Екатеринбурге 8 февраля, 10:25
Директор ООО «Пользоград» в Екатеринбурге предстанет перед судом за нарушение правил ТБ при ведении работ 3 февраля, 19:00

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 26
Подписаться на новости