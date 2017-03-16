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Новости Нижнего Тагила

Дом многодетной семьи в Верхней Пышме подлежит сносу из-за иска «Газпрома» (ФОТО)

16 марта 2017, 13:20Добавить новость
Свердловская область,Верхняя Пышма,Газпром,снос,семья,недвижимость,суд,дом,жилье,проживание
В Верхней Пышме состоялся суд, по которому принято решение оставить многодетную семью без жилья. Как было установлено, частный дом, в котором проживает семья, находится в охранной зоне газовой станции и подлежит сносу.
Всё, постановили снести. Из администрации никто на заседание не пришёл. Да и так они присылали какие-то отписки. В пятницу будем встречаться со своим адвокатом и решать, что делать дальше. Думаю, что будем обжаловать это решение суда, -- рассказала Е1.RU хозяйка дома Наталья Хинцинская.

Семья Хинцинских в своей беде не одинока: по решению суда должны снести целое садовое товарищество. Дома в нем построены давно, но, как оказалось, строить там их было нельзя, но об этом собственники узнали только в 2014 году.
 
Стоит заметить, что в 2011 году семья приватизировала участок, но в документах нет ни слова о том, что участок находится в охранной зоне.
 
Семья уже обратилась к Владимиру Путину, Евгению Ройзману, Татьяне Мерзляковой, в прокуратуру и к депутатам. Пока им никто не помог.
Свердловская область,Верхняя Пышма,Газпром,снос,семья,недвижимость,суд,дом,жилье,проживаниеСвердловская область,Верхняя Пышма,Газпром,снос,семья,недвижимость,суд,дом,жилье,проживание
Фото: Артём Устюжанин / E1.RU


 
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