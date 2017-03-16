Дом многодетной семьи в Верхней Пышме подлежит сносу из-за иска «Газпрома» (ФОТО)

Всё, постановили снести. Из администрации никто на заседание не пришёл. Да и так они присылали какие-то отписки. В пятницу будем встречаться со своим адвокатом и решать, что делать дальше. Думаю, что будем обжаловать это решение суда, -- рассказала Е1.RU хозяйка дома Наталья Хинцинская.

Семья Хинцинских в своей беде не одинока: по решению суда должны снести целое садовое товарищество. Дома в нем построены давно, но, как оказалось, строить там их было нельзя, но об этом собственники узнали только в 2014 году.

Стоит заметить, что в 2011 году семья приватизировала участок, но в документах нет ни слова о том, что участок находится в охранной зоне.