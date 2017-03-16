Молодая девушка найдена мертвой в гостинице Екатеринбурга (ФОТО)

Как сообщается в источнике, номер сняла молодая пара, всю ночь они выпивали и ругались. Потом мужчина ушел и сообщил сотрудникам отеля, что номер будет свободен через час.

В гостинице от комментариев отказались. Известно, что на место инцидента выезжали правоохранители. В СК Свердловской области пояснили: признаков насильственной смерти не наблюдается, подробности станут известны после медэкспертизы.



