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Новости Нижнего Тагила

Мужчина погиб в результате пожара из-за непотушенной сигареты в Екатеринбурге (ФОТО)

16 марта 2017, 09:20Добавить новость
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В Екатеринбурге на ул. Фестивальная произошел пожар в жилом доме в квартире на первом этаже. Спасателям пришлось эвакуировать 15 человек.  В результате ЧП погиб мужчина. Еще один доставлен в больницу с серьезными ожогами.
 
Площадь возгорания составила 3 кв. м, в тушение огня принимали участие три единицы техники и 9 единиц личного состава, сообщает Е1.
 
По словам соседей, в квартире проживала неблагополучная семья – отец и сын, которые злоупотребляли спиртными напитками. По предварительной версии, возгорание произошло из-за непотушенной сигареты.

Запах гари стоял в подъезде с 6 утра, однако никто из жителей подъезда не забеспокоился. Пожарных вызвал в 3 часа дня бдительный ребенок, который возвращался домой из школы. 

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