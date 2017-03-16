Мужчина украл 10 смартфонов из салона связи в Асбесте Свердловской области

Как сообщается на официальном сайте МВД по Свердловской области, по имеющимся приметам похитителя задержали на следующий день сотрудники ППС.

Дома у задержанного нашли молоток, с помощью которого он разбил окно, и похищенные средства связи. Мужчину задержали, он сознался в содеянном. Ранее он уже был судим и вышел на свободу всего месяц назад.

Начато уголовное делопроизводство по ч. 2 ст. 158

УК РФ, обвиняемому грозит до 5 лет тюрьмы.