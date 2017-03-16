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Новости Нижнего Тагила

Мужчина украл 10 смартфонов из салона связи в Асбесте Свердловской области

16 марта 2017, 11:15Добавить новость
Свердловская область,Асбест,кража,ограбление,вор,мобильный телефон,полиция
В отдел полиции Асбеста накануне поступило сообщение о краже 10 смартфонов из салона сотовой связи. Инцидент произошел в ночное время. Злоумышленник проник в помещение магазина, разбив окно. Как сообщается на официальном сайте МВД по Свердловской области, по имеющимся приметам похитителя задержали на следующий день сотрудники ППС.
 
Дома у задержанного нашли молоток, с помощью которого он разбил окно, и похищенные средства связи. Мужчину задержали, он сознался в содеянном. Ранее он уже был судим и вышел на свободу всего месяц назад.
 
Начато уголовное делопроизводство по ч. 2 ст. 158 УК РФ, обвиняемому грозит до 5 лет тюрьмы.
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