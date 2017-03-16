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Новости Нижнего Тагила

Наставник участников бойни в цыганском поселке Екатеринбурга вышел из СИЗО под залог один млн рублей

16 марта 2017, 18:05Добавить новость
Екатеринбург,Свердловская область,суд,залог,уголовное дело,арест,криминал
Наставник бойцов, участвовавших в вооруженном конфликте в цыганском поселке, отпущен из СИЗО Екатеринбурга под залог в один миллион рублей, об этом сообщает Е1.RU. Напомним, 3 сентября в цыганском поселке в Екатеринбурге произошла стрельба, в результате которой погиб один человек, шестеро были госпитализированы

12 января сотрудники ФСБ арестовали наставника участников данного вооруженного конфликта Никиту Мальцева. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Пока преступник находился в СИЗО, у него сгорел чёрный внедорожник Hyundai Santa Fe. 

В уральской столице состоялся суд о продлении заключения обвиняемого: было принято решение об избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Суд освободил гражданина Мальцева под залог в размере одного миллиона рублей. 

Предполагалось, что Мальцев являлся организатором рынка бойцов, где молодые люди за две-три тысячи рублей выполняли требования заказчика, участвуя в разборках. Эту информацию наставник клуба «Храбра» отрицал.

Тем не менее, участники нападения на Цыганский посёлок – Кирилл Штриплинг, 17-летний Илья Ташимов и 19-летний Павел Басаргин – занимались у Мальцева.
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