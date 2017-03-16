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Новости Нижнего Тагила

Обокравший производственный цех мужчина разыскивается в Нижнем Тагиле

16 марта 2017, 13:45Добавить новость
Нижний Тагил,розыск,полиция,уголовное дело,кража,вор,подозреваемый
Сотрудники полиции Нижнего Тагила просят граждан оказать содействие в установлении местонахождения Пономарева Дмитрия Валерьевича 1986 г. р.  Мужчина подозревается в краже, совершенной в конце 2015 г. в помещении производственного цеха. Преступление было совершено мужчиной в составе группы лиц и по предварительному сговору.
 
Приметы: рост – 175 см, телосложение среднее, лицо овальное, волосы короткие, уши прилегающие, глаза светлые, губы толстые.
 
Если вы располагаете какой-либо информацией – просьба обращаться по телефонам: +7 (3435) 97-68-59, +7 (912) 67-48-451, 02.
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