Обокравший производственный цех мужчина разыскивается в Нижнем Тагиле

Сотрудники полиции Нижнего Тагила просят граждан оказать содействие в установлении местонахождения Пономарева Дмитрия Валерьевича 1986 г. р. Мужчина подозревается в краже, совершенной в конце 2015 г. в помещении производственного цеха. Преступление было совершено мужчиной в составе группы лиц и по предварительному сговору.
Приметы: рост – 175 см, телосложение среднее, лицо овальное, волосы короткие, уши прилегающие, глаза светлые, губы толстые.
Если вы располагаете какой-либо информацией – просьба обращаться по телефонам: +7 (3435) 97-68-59, +7 (912) 67-48-451, 02.