| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Обвиняемые в грабеже подростки пытались пронести наркотики в здание суда в Екатеринбурге

16 марта 2017, 11:30Добавить новость
Екатеринбург,наркотики,суд,уголовное дело,курительные смеси,судебное разбирательство,молодые люди
Накануне в Екатеринбурге 17-летние парни принесли в суд наркотики. Как сообщает Е1, подростки были вызваны в суд для беседы с психологом: они проходят обвиняемыми по статье «грабеж». Во время осмотра при входе в зал судебных заседаний, молодые люди вызвали подозрение у судебного пристава – ребята странно себя вели.
 
У одного из подсудимых в кармане был обнаружен сверток с веществом растительного происхождения и курительная трубка. Как позже показала экспертиза, вещество оказалось наркотиком.
 
Подростков передали полиции. Зачем они взяли с собой в суд наркотики, молодые люди не смогли объяснить. В отношении парня, у которого нашли вещество, составлен протокол по ст. 6.8 КоАП.
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , ,
Полтора года торговавшие наркотиками через интернет свердловчане получили от 7 до 9 лет строгого режима 14 марта, 10:45
Группа молодых людей предстанет перед судом Екатеринбурга за разбойные нападения на девушек 16 января, 17:40
Более 1 миллиона разовых доз синтетического наркотика было изъято у 7 жителей Екатеринбурга 13 января, 12:15

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 103
Подписаться на новости