| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Подозреваемая в мошенничестве тагильчанка разыскивается полицией

16 марта 2017, 10:10Добавить новость
Нижний Тагил,мошенница,розыск,уголовное дело,хищение,вор,кража
Полиция Нижнего Тагила просит граждан оказать содействие в установлении местонахождения ранее судимой Куликовой Любови Владимировны 1970 г. р. Женщина подозревается в мошенничестве: предполагается, что в 2015 году она совершила хищение 36,5 тыс. руб. Возможно, женщина уже покинула пределы города.
 
Приметы: рост 164-168 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы короткие, губы тонкие, глаза светлые, носит очки.
 
Была одета: шуба светлая из натурального меха, до колен, темные кожаные сапоги на молнии.
 
Если Вы располагаете какой-либо информацией – просьба звонить по тел. +7 (3435) 97-68-59, +7 (912) 67-48-451 или 02.
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , ,
Коробка из-под конфет 1912 года выпуска украдена из екатеринбургского музея 2 марта, 17:00 1
Грабитель киоска в Нижнем Тагиле искал деньги в кассе, а ему достались лишь квас и минералка (ФОТО) 6 февраля, 20:55 1
Инкассатор из Пригородного района Нижнего Тагила обвиняется в совершении нескольких краж денег из банкомата 16 декабря 2016, 16:35

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 140
Подписаться на новости