Пропавший екатеринбуржец Константин Долгих был найден мёртвым в своей квартире

В столице Урала в собственной квартире был найден мёртвым 27-летний Константин Долгих, главный болельщик баскетбольного клуба УГМК. Напомним, о пропаже екатеринбуржца накануне сообщали региональные СМИ.
Известно, что молодой человек был обнаружен в своей квартире по улице Космонавтов, пишет E1.ru. По предварительным данным, смерть не носит криминального характера, поскольку на месте происшествия были найдены наркотики.
На месте работали следователи. Причина смерти станет известна по результатам вскрытия. Отмечается, что тело молодого человека, судя по состоянию, находилось в квартире с момента пропажи - ориентировочно 5 февраля.