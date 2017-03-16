Пьяный водитель получил штраф 50 тысяч рублей за избиение сотрудника ДПС в Свердловской области

Районный суд Камышлова вынес приговор 27-летнему жителю Пышминского района. Мужчина осужден по ч.1 ст. 318 УК РФ и приговорен к штрафу в размере 50 тыс. руб. Мужчина, осуществлявший управление ТС в состоянии алкогольного опьянения весной прошлого года, был остановлен сотрудниками ДПС, сообщает прокуратура Свердловской области.
На просьбы полицейских предъявить водительское удостоверение и документы на машину гражданин ответил отказом. При попытке административного задержания он оказал сопротивление правоохранителям, находившимся в форменной одежде и при исполнении, и нанес одному из сотрудников ДПС несколько ударов по голове.