| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Пьяный водитель получил штраф 50 тысяч рублей за избиение сотрудника ДПС в Свердловской области

16 марта 2017, 10:35Добавить новость
Свердловская область,ДПС,медицинское освидетельствование,травмы,избил,избили полицейских,уголовное дело,суд,штраф,приговор
Районный суд Камышлова вынес приговор 27-летнему жителю Пышминского района. Мужчина осужден по ч.1 ст. 318 УК РФ и приговорен к штрафу в размере 50 тыс. руб. Мужчина, осуществлявший управление ТС в состоянии алкогольного опьянения весной прошлого года, был остановлен сотрудниками ДПС, сообщает прокуратура Свердловской области.
 
На просьбы полицейских предъявить водительское удостоверение и документы на машину гражданин ответил отказом. При попытке административного задержания он оказал сопротивление правоохранителям, находившимся в форменной одежде и при исполнении, и нанес одному из сотрудников ДПС несколько ударов по голове.
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , , , ,
Житель Новой Ляли ударил сотрудника ДПС локтем и получил за это 1 год 9 месяцев лишения свободы 12 декабря 2016, 13:45 2
Екатеринбуржец получил 2,5 лет условно и штраф в 10 000 рублей за угрозу полицейскому оружием 6 декабря 2016, 16:45
Главный инженер предприятия в Новоуральске получил 8,5 лет колонии строгого режима за получение взятки в 1 миллион рублей 23 ноября 2016, 19:50 1

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 32
Подписаться на новости