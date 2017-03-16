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Зарезавший мать школьник из Екатеринбурга признан вменяемым

16 марта 2017, 12:55Добавить новость
Екатеринбург,Свердловская область,школьник,ребенок,убийство,уголовное дело,ножевые ранения,мать,трагедия
В Екатеринбурге школьник, подозреваемый в убийстве своей матери, прошел медицинскую экспертизу, которая показала – мальчик психически здоров, но в момент совершения преступления он был в состоянии аффекта.

Как пишет ZNAK, подросток сейчас находится в детской воспитательной колонии, где ожидает суда. Правоохранителям предстоит провести еще ряд следственных мероприятий, после чего дело передадут в суд.

 

Напомним, трагедия произошла в ноябре прошлого года. Школьник в пылу ссоры нанес своей матери ножевые ранения.

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